Süper Lig'de 17. hafta maçında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal yönetiminde geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda berabere kalan Antalyaspor rakibini sahasında yenerek çıkışa geçmek istiyor. Devre arasına üst üste yaptığı tranfserlerle giren Fatih Karagümrük ise deplasmanda kazanarak haftayı üç puanla kapatmak istiyor. Fatih Karagümrük'te yeni transfer Emre Çolak'ın karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Hüseyin Göçek'in yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Antalyaspor - Fatih Karagümrük ilk 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Koray, Biglia, Ndiaye, Ndao, Borini, Sobiech