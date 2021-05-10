Antalyaspor evinde kayıp

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı son 10 maçın 7'sini, sahasında oynadığı son 4 iç saha maçının ise tamamını kaybetti.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Göztepe'ye karşı 1-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildi. Kırmızı beyazlı takım ligde oynadığı son 10 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak düşme potası tehlikesini iyiden iyiye yaşamaya başladı. 43 puana sahip Fraport TAV Antalyaspor, iç sahada oynadığı son 4 maçın tamamında ise yeşil zeminden yenilgiyle ayrıldı.

10 MAÇTA 7 YENİLGİ

Fraport TAV Antalyaspor, 30'uncu haftada deplasmanda 4-0 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçıyla beraber oynadığı son 10 maçta 7 yenilgi aldı. Alanyaspor maçı öncesi ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı beyazlı takım bu mücadeleyle beraber düşüşe geçti. Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), DG Sivasspor (4-2), Ç. Rizespor (3-2), Atakaş Hatayspor (3-2), Galatasaray (1-0), Göztepe (3-2) maçlarını kaybetti. Antalyaspor, BB Erzurumspor (3-1) ve HES Kablo Kayserispor (1-0) maçlarını kazanırken, Fatih Karagümrük (2-2) mücadelesinden ise berabere ayrıldı.

SAHASINDA SON 4 MAÇ 4 YENİLGİ

Sezon başından bu yana ligde oynadığı maçlarda iç sahada topladığı puanlarla dikkat çeken Fraport TAV Antalyaspor'a nazar değdi. Kırmızı beyazlı takım ligde sahasında oynadığı son 4 maçın tamamında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Akdeniz temsilcisi, iç sahada BB Erzurumspor'u 3-1 yendikten sonra sırasıyla oynadığı DG Sivasspor (4-2), Ç. Rizespor (3-2), Galatasaray (1-0) ve son hafta oynadığı Göztepe (3-2) maçlarında sahadan mağlup ayrıldı. Antalyaspor, nisan ayında sahasında oynadığı hiçbir maçta galibiyet yüzü göremezken, mayıs ayının ilk maçında ise Göztepe'ye mağlup olmaktan kurtulamadı.

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