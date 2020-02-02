Antalyaspor evinde galibiyeti unuttu

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20'nci haftasında Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde galibiyeti hedeflediği maçta sahasında kazandığı 1 puanla buruk sevinç yaşayan kırmızı beyazlılar, haftayı 18 puanla tamamladı. Antalyaspor, bu sezon oynadığı 20 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlılar 4 galibiyetin 3'ünü dış sahada elde etti. Antalyaspor'un sahasında kazandığı son maçta, ligin 6'ncı haftasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Kırmızı beyazlılar 127 gündür sahasında oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı.

Antalyaspor ligdeki deplasman galibiyetlerini de 1'inci haftadaki Göztepe maçında, 7'nci haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde, 19'uncu haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında elde etti. Kırmızı beyazlıların sahasındaki 4 maç ile deplasmandaki 2 maçı da beraberlikle sonuçlandı.

DHA



