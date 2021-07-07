



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum kampında günde iki antrenman yaparak, koordinasyon, kuvvet ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezona hazırlandığı Erzurum kampında, günde iki antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde öğle antrenmanını salonda geçiren kırmızı beyazlılar, 3 grup halinde denge, koordinasyon ve kuvvet çalıştı. Fraport TAV Antalyaspor, sahadaki akşam antrenmanına ısınma hareketleri ile başlayıp denge ve koordinasyon çalıştı. Tam sahada taktik çalışması ile sona eren antrenmanda, teknik direktör Ersun Yanal futbolcularına sık sık uyarıda bulundu.

Kampta ikinci gününü geçiren kırmızı beyazlıların Erzurum kampı iki hafta sürecek.

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