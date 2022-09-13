Antalyaspor dibe vurdu

Akdeniz ekibi, geçen sezon Nuri Şahin'in takımın başına geçmesinin ardından büyük bir çıkış yakalamış, bu sezona da iyi başlamıştı.

3. haftada Trabzonspor 'u 5-2 yenerek flaş bir sonuca imza atan Antalyaspor, bu galibiyetin ardından dibe vurdu. Kırmızı-Beyazlılar, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarının ardından Kayserispor'a da kaybetti.

Antalyaspor, Nuri Şahin dönemindeilk kez peş peşe 3 lig maçında sahadan puansız ayrıldı.