Antalyaspor dibe vurdu
Akdeniz ekibi, geçen sezon Nuri Şahin'in takımın başına geçmesinin ardından büyük bir çıkış yakalamış, bu sezona da iyi başlamıştı. 3. haftada Trabzonspor'u 5-2 yenerek flaş bir sonuca imza atan Antalyaspor, bu galibiyetin ardından dibe vurdu.
Akdeniz ekibi, geçen sezon Nuri Şahin'in takımın başına geçmesinin ardından büyük bir çıkış yakalamış, bu sezona da iyi başlamıştı.
3. haftada Trabzonspor 'u 5-2 yenerek flaş bir sonuca imza atan Antalyaspor, bu galibiyetin ardından dibe vurdu. Kırmızı-Beyazlılar, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarının ardından Kayserispor'a da kaybetti.
Antalyaspor, Nuri Şahin dönemindeilk kez peş peşe 3 lig maçında sahadan puansız ayrıldı.