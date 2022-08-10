Sezonun ilk haftasında sahasında Galatasaray 'a 90'ıncı dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 yenilerek başlayan Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

DEPLASMAN SERİSİNİ SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Akdeniz ekibi, ligin yeni ekibi İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet alarak sezonun ilk 3 puanını almanın yanı sıra geçen sezondan devam eden deplasmandaki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor. 16 maçlık iç saha serisi Galatasaray tarafından son bulan Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor (2-1), Medipol Başakşehir (1-0), Altay (2-1), Alanyaspor (3-1) ve Kasımpaşa'yı (4-2) yenerken Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0) ve Trabzonspor (2-2) ile beraberlik alarak 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

ŞAHİN, REKORUN SAHİBİ OLMAYI İSTİYOR

Antalyaspor, Ümraniyespor maçında puan ya da puanlarla ayrılması halinde serisini 9 maça çıkarmanın yanı sıra takımın futbol sorumlusu Nuri Şahin, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de deplasmanda 8 maç kaybetmeyen Tamer Tuna'nın rekorunu kırarak kulüp tarihindeki yerini alacak. Şahin, deplasmanda 8 maçlık yenilmezlik serisiyle yerine göreve geldiği selefi Ersun Yanal'ın 7 maçlık rekorunu geçmeyi başarmıştı. Ümraniyespor ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki mücadele pazar günü saat 19.15'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

REZERV LİG MAÇINDA 5 A TAKIM OYUNCUSU OYNADI

Kırmızı beyazlı ekip, bu sezon uygulanan ve A takımlarında oynayan oyuncuların da forma giyebildiği rezerv lig maçında 5 oyuncusuna yer verdi. Akdeniz ekibinin Galatasaray rezerv lig takımıyla oynadığı ve 4-2 kaybettiği mücadelede Admir Mehmedi takım kaptanı olarak sahaya çıkarken, bu sezon A takıma yükselen Amar, Sinan Gümüş, Ufuk Akyol ve Sam Larsson forma giyen diğer oyuncular oldu. Sam Larsson, A takım formasıyla Galatasaray maçının 63'üncü dakikasında da forma giyme şansı yakalamıştı. Antalyaspor - Galatasaray rezerv lig takımları arasında oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlıların futbol sorumlusu Nuri Şahin ve diğer teknik heyet tribünden izleyerek takip etti.

DHA



