Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

22 Şubat 2019, Cuma 17:41
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Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takım Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Sivasspor Kulübünün tesislerinde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor maçı yarın saat 13.30’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

AA

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