MENÜ

Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

25 Temmuz 2022, Pazartesi 22:06 Son Güncelleme:
- A +
Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 

Geçen sezonu Çaykur Rizespor 'da kiralık geçiren ve gelecek sezon turuncu-lacivertli takımla sözleşmesi bitecek olan Cemali Sertel, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini uzattı ve Antalyaspor'a kiralandı. Cemali, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 30 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.  

Sertel, sağlık kontrollerinin ardından Antalyaspor'un Almanya kampına katılacak.

DHA

İlgili Haberler
Adem Büyük Manisa FK'da


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...