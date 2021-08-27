Süper Lig'in 3. haftasında TAV Fraport Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Peki Antalya Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu maçın canlı anlatımını fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Antalyaspor ligin ilk iki haftasında oynadığı maçlardan 1 puan toplayabildi. Kırmızı beyazlılar, Göztepe ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe 'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor ise 3-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle başladığı sezonun geçtiğimiz haftasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

İki takım da 2 maç 1'er puan toplarken Antalyaspor 15. sırada, Çaykur Rizespor ise 17. sırada kendisine yer buldu.