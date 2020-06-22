Antalyaspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş’ı mağlup eden ancak hafta içerisinde kupada Aytemiz Alanyaspor’a 4-0 mağlup olarak yarı finalde elenen Antalyaspor, gözünü lige çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, Karadeniz ekibiyle toplamda 22, Süper Lig’de ise 18. kez rakip olacak. Ligin ikinci yarısında aldığı puanlarla çıkışan geçen ve topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, üst üste onuncu maçından da puan almak istiyor. Rakip Çaykur Rizespor geçen hafta sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmiş ve düşme hattının üzerine çıkmıştı.

Antalyaspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Fraport Tav Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Ersan, Kudryashov, Fredy, Amilton, Sinan, Hakan, Podolski, Jahovic

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Milan Skoda

Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Saat 21.00’de Antalya Stadyumu’nda başlayan mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Ali Saygın Önel ve Asım Yusuf Öz yapıyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi haberimizde.

Antalyaspor üstün

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, daha önce 22 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı-beyazlılar 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İç sahada oynanan 11 mücadelede ise Akrepler, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ilk yarının 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı rakibine 1-0 mağlup olmuştu.