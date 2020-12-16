Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi Antalyaspor ile TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor, tur bileti için sahaya çıkacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak. Son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Antalyaspor, Bolu engelini aşıp kupada yoluna devam etmek istiyor. Son 4 maçtan 3 galibiyet çıkaran Boluspor ise çıkışını güçlü rakibi karşısında sürdürmeye çalışacak.

Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

17 Aralık Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı ve A Spor'dan ekranlara gelecek müsabakanın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Antalyaspor 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek 5. tura yükselmeyi başardı.

Boluspor 5. tura nasıl geldi?

Rakibi gibi Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Boluspor, Kahramanaraşspor'u 2-1'le geçti ve 5. turda Antalyaspor'la eşleşti.