Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Taktiksel çalışmalar yapan Akdeniz temsilcisi, İstanbul’a hareket edecek.

Vodafone Park’ta yarın 19.00’da başlayacak Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesini, hakem Halil Umut Meler yönetecek.