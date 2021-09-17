Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş Antalyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor. Lider durumda bulunan Siyah-Beyazlı takım deplasmanda kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri ise Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 11'leri

Antalyaspor (Muhtemel): Boffin, Naldo, Güray, Bünyamin, Veysel, Nuri, Milosevic, Poli, Mukairu, Gökdeniz, Wright

Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda 18 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORDSHD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...





Son 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan kazanan Beşiktaş Süper Lig'de lider durumda. 4 puanlı Antalyaspor ise 15. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ta eksikler!

Spor Toto Süper Lig’de 5. hafta mücadelesinde bu akşam Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlı takımda 5 eksik bulunuyor. Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Ayrıca son dakika açıklamasına göre Rosier de Antalyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

Rekabette 51. randevu

Kara Kartal ile Antalyaspor, Süper Lig’de bugün 51. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 50 lig karşılaşmasının 33’ünü Beşiktaş, 6’sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah- Beyazlılar’ın attığı 107 gole karşılık, Kırmızı- Beyazlılar 45 gol kaydetti.