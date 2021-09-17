Süper Lig 'de 5. hafta heyecanı yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş Antalyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor. Lider durumda bulunan Siyah-Beyazlı takım deplasmanda kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri ise Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda 18 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORDSHD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Son 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan kazanan Beşiktaş Süper Lig'de lider durumda. 4 puanlı Antalyaspor ise 15. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ta eksikler!

Welinton'un sol diz eklem kemiğinde ödem tespit edildi. 32 yaşındaki futbolcu sahalardan 2 hafta uzak kalacak. Beşiktaş yarın oynanacak Antalyaspor maçında Vida ve Welinton'dan yoksun sahaya çıkacak.