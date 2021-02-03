Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor’un konuğu olacak. Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan ve 9 maçlık serisini kaybeden Beşiktaş, liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı. Sergen Yalçın'ın ekibi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada fire vermek istemiyor. 6 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor ise çıkışını Siyah Beyazlı ekip karşısında sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı Cenk Tosun da tedbiren karantinada olduğu için bu karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Başarılı golcünün, karantinası cuma günü sona erecek ve pazar günkü Konyaspor maçında oynayabilecek.

14 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 mağlup etmesinin ardından 44 puanla 3. sıraya geriledi. Ligde son maçında Gençlerbirliği’ni yenen Antalyaspor ise 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi ve topladığı 31 puanla puan cetvelinin 9. basamağında yer alıyor.

İki takım bu sezonun ilk devresinde ise Cyle Larin ve Gökdeniz Bayrakdar'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Alper Ulusoy'un yöneteceği maç beIN Sports HD 1'den yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Antalyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Sam, Fredy, Amilton, Gökdeniz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Ghezzal, Souza, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

Vida, Mensah, Ghezzal ve Rosier sınırda

Beşiktaş’ta Domagoj Vida, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu dört oyuncu, Antalyaspor maçında da kart görmeleri durumunda 24. haftadaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş’ta üç eksik

Siyah Beyazlılarda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ve Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından tedavisi devam eden Gökhan Töre’nin de mücadelede yer alması beklenmiyor.

Antalyaspor'da kritik isimler yok

Antalyaspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Ufuk Akyol, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican ve Doğukan Sinik sakatlıkları, Dever Orgill ise sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Akdeniz ekibinde 3'er sarı kartı bulunan Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar ve Eren Albayrak Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.

Üstünlük Beşiktaş'ta

Akdeniz temsilcisi ile siyah beyazlılar bugüne kadar toplamda 57 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 57 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 39 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 27 maçta kırmızı beyazlılar 5 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 16 yenilgiyle sahadan ayrıldı. İki takım Süper Lig'de ise 49 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Antalyaspor 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 33 de yenilgi aldı.

En gollü maçlar

Kırmızı beyazlılar ile siyah beyazlılar ilk kez 1982-1983 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya gelirken, mücadeleden Beşiktaş 6-0 üstün ayrılan taraf oldu. Bu maç iki takım arasında oynanan 57 mücadelede en farklı biten skor olarak tarihteki yerini aldı. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçlarda en çok golün atıldığı üç maç göze çarpıyor. 2006-2007 sezonunda Süper Lig'de 4-4 biten, 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'ın 5-3 ve 2018-2019 sezonunda 6-2 galibiyetiyle sonuçlanan 8 gollü mücadeleler, iki takım arasında oynanan en gollü maçlar olarak kayıtlara geçti.

10 kez 2-1'lik skor çıktı

Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 57 mücadelede 10 kez ile en çok alınan sonuç 2-1'lik skor oldu. 8'er kez 1-0 ve 2-0'lık skorla sahadan ayrılan takımlar, 7 kez ise yeşil sahadan 3-0'lık sonuçla 90 dakikayı tamamladı. 5 maçta ise 0-0'lık sonuç elde eden Antalyaspor ve siyah beyazlılar, 3 kez 3-2, 2'şer kez 1-1, 4-0, 4-2 ve 5-1'lik sonuçları aldı. Antalyaspor ile Beşiktaş 1'er kez de 2-2, 3-1, 3-3, 4-1, 4-4, 5-3, 6-0 ve 6-2'lik skorlar elde etti.

Antalyaspor 49, Beşiktaş 126 gol

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında 1982-1983 sezonundan bu yana oynanan 57 maçta toplam 175 gol atıldı. Gollerde Beşiktaş'ın ezici üstünlüğü bulunuyor. Antalyaspor, rakibine 49 gol atarken, siyah beyazlılar 126 golle kırmızı beyazlılara karşılık verdi.