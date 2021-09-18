Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig 'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş , Antalyaspor maçıyla Süper Lig'e döndü. Lider durumda bulunan Siyah-Beyazlı takım deplasmanda kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri ise Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak. Beşiktaş'ın bu maç öncesi çok sayıda eksiği bulunuyor. Bu listeye son olarak üst solunum enfeksiyonuna yakalanan Rosier katıldı.





Antalyaspor - Beşiktaş maçı 11'leri...

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Fredy, Gökdeniz, Mukairu, Wright

Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi





MAÇ BAŞLADI

3.dakikada ceza sahası yayında topu alan Batshuayi kaleyi denedi ama şutu savunmadan döndü

5.dakikada bu kez Gökhan Töre ceza sahasına girmeden kaleyi denedi, bu şutu da savunmadan döndü

10.dakikada sol kanattan Antalyaspor'un kullandığı frikikte Atiba ters bir vuruş yaptı top kaleye yöneldi ama direğin dibinden kornere gitti

11.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Veysel Sarı yükseldi kafayı vurdu top auta gitti

13.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Gökhan Töre kullandı, şutu barajdan döndü

SARI KART! 18.dakikada Mehmet Topal ceza sahası yayında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

AZ FARKLA AUT! 19.dakikada serbest vuruşu Nuri Şahin kullandı vuruşu üstten az farkla auta gitti

SAKATLIK SORUNU! 21.dakikada sakatlık yaşayan Necip çıktı yerine Pjanic girdi. Bu değişiklik ile Mehmet Topal sağ bek, Josef stoper, Pjanic orta sahanın ortasından görev yapıyor.





28.dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topa en son Wright vurdu Josef erken davranıp topu uzaklaştırdı

31.dakikada sağ çaprazda topu alan Batshuayi kaleyi denedi savunmadan seken top kaleci Boffin'de kaldı

BİR SAKATLIK DAHA! 36.dakikada Mehmet Topal yaşadığı sakatlık sonrasını yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı

GOL!!! 42.dakikada Antalyaspor, Wright ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Wright şutunu çekti, direğe de çarpan top ağlara gitti

GOL!!! 45+1.dakikada Antalyaspor, Veysel Sarı ile skoru 2-0 yaptı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta iyi yükselen Veysel kafayı vurdu ve köşeden topu filelere gönderdi.

İlk yarıyı Antalyaspor 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Kenan çıktı Ghezzal ve Larin girdi. Antalyaspor'da da Gökdeniz çıktı Doğukan Sinik girdi.

GOL!!! 50.dakikada Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile farkı 1'e indirdi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Rıdvan kaleci ile karşı karşıya kaldı, plase şutu köşeden gol oldu

NET FIRSAT! 51.dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta penaltı noktasına çıkan topa Fredy vurdu ama uygun durumda şutu üstten auta gitti

55.dakikada Rıdvan Yılmaz bu kez sağ ayağı ile denedi şutu farklı biçimde auta gitti

DİREKTEN DÖNDÜ! 60.dakikada Pjanic ortaladı arka direkten Larin kafayı vurdu şutu üst direkten döndü, seken topa Atiba vurdu Batshuayi tamamladı ancak bu kez şutu çizgiden Veysel çıkardı

MERT SON ANDA ÇIKARDI! 63.dakikada Güral çaprazdan sert vurdu kaleci Mert son anda çıkardı

GOL!!! 65.dakikada Beşiktaş, Batshuayi ile skoru 2-2 yaptı. Kaleciye geri pasını iyi takip eden Batshuayi kaleciyi geçip boş kaleye golünü attı.

70.dakikada Ghezzal sağ çaprazdan şutunu çekti yerden giden topu Boffin kontrol etti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 72.dakikada Beşiktaş'ta Salih çıktı Oğuzhan girdi, Antalyaspor'da Fredy çıktı Crivelli girdi

GOL!!! 76.dakikada Beşiktaş, Ghezzal ile skoru 3-2 yaptı. Ceza sahası önünde topu alan Ghezzal yerden net bir vuruşla golü attı

82.dakikada sağ kanattan N'Sakala topu taşıdı yerden pasına Oğuzhan vurdu son anda araya Veysel girdi

83.dakikada Ghezzal ceza sahası dışından vurdu kaleci Boffin topu çıkardı

















Son 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan kazanan Beşiktaş Süper Lig'de lider durumda. 4 puanlı Antalyaspor ise 15. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ta eksikler!

Süper Lig’in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile oynanan maçın ilk 11’ine göre 6 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmaya, Mert Günok, Montero, N’Sakala, De Souza, Kenan Karaman, Salih Uçan, Atiba, Mehmet Topal, Necip Uysal, Gökhan Töre, Batshuayi ilk 11’i ile başladı. Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Pjanic, Larin, Ghezzal ve Güven Yalçın yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Borussia Dortmund maçının ilk 11’inde görev verdiği Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Pjanic, Ghezzal ve Larin’in yerine, Antalya deplasmanında Mert Günok, Salih Uçan, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman’a şans tanıdı.

Beşiktaş’ta 6 eksik

Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu çeşitli gerekçelerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamadı. Sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin N’Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları, Rosier’de üst solunum yolu rahatsızlığı belirtileri nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemedi.

Antalyaspor’da tek değişiklik

Ev sahibi takımda teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep’e konuk oldukları maça göre ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Antalyaspor’da geçen haftaki Gaziantep müsabakasında forma giyen isimlerden Milosevic’in yerine Fredy kadroda yer aldı. Kırmızı-beyazlılar karşılaşmaya, Boffin, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Poli, Güray Vural, Fredy, Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar ve Wright ilk 11’i ile başladı. Yedek kulübesinde ise Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Kudriashov, Crivelli, Ufuk Akyol, Amilton ve Hakan Özmert şans bekledi.

Antalyaspor’da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk kadroda yer almadı. Karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Antalyaspor’un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Erdoğan Saçak için saygı duruşunda bulunuldu