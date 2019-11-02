Antalyaspor - Beşiktaş canlı izle (BJK - Antalya canlı yayın)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Derbi galibiyetiyle moralleri zirvede bulunan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetiminde bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Beşiktaş, sakatlıktan kurtulan Burak Yılmaz’ın yedek kulübesinde bulunduğu maçta bu akşam kazanıp seri yakalamayı hedefliyor. Kartal'da 4 isim kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan; Kevin N’Koudou, Douglas ile Dorukhan Toköz, Antalya’ya götürülmedi.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

6. dakikada Beşiktaş, maçın ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Adem Ljajic, ceza sahası sol çaprazından içeri girerek vuruşunu yaparken top az farkla dışarı gitti.

SARI KART | 9. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan gerçekleştirdiği hücumda müdahalesiyle Adem Ljajic'i engelleyen Bahadır Öztürk sarı kart gördü.

GOL | 9. dakikada Ljajic'e yapılan faul sonrası kullanılan serbest vuruşta Ljajic'in ortasında kafa vuruşunu yapan Domagoj Vida, takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

GOL | 11. Antalyaspor savunmasında Eren Albayrak, atılan uzun topu uzaklaştıramadı ve araya giren Diaby, topu sürerek yaptığı net vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

14. dakikada Beşiktaş, sol kanattan etkili gelirken ön direğe yapılan ortada Diaby'nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

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Antalyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego Angelo, Eren Albayrak, Charles, Chico, Ufuk Akyol, Aatif C., Gustavo Blanco, Paul Mukairu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut Nayir

MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Son 3 maçta 7 puan

Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri verdi. Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti. Sezonun ilk 6 maçında kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, iyi sonuçlar aldığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Deplasmanda galibiyete hasret

Beşiktaş, ligdeki deplasman maçlarında uzun süredir galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Dış sahadaki son galibiyetini geçen sezon Demir Grup Sivasspor’u 29. haftada 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlı takım, deplasmandaki son 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu maçlarda sadece bir kez berabere kalabilen ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, bir puan elde edebildi. Demir Grup Sivasspor galibiyetinin ardından geçen sezon Galatasaray’a 2-0 ve Trabzonspor’a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk deplasman maçında ise Demir Grup Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Dış sahadaki Gaziantepspor (2-3) ve Trabzonspor (1-4) maçlarını da yitiren Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak uzun bir aradan sonra puan almayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, galibiyet alamadığı 6 deplasman maçında 4 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Caner Erkin cezalı

Beşiktaş’a sarı kart cezalısı Caner Erkin, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü maçlarında sarı kart gören Caner, geçen haftaki Galatasaray karşılaşmasında da kart görerek cezalı duruma düştü.

Victor Ruiz ve Necip Uysal kart sınırında

Beşiktaş’ta üçer sarı kartları bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, sarı kart sınırında bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan ve Antalyaspor maçı kadrosunda yer alması beklenen Ruiz’in yanı sıra Necip Uysal, yarın da kart gördükleri takdirde 11. haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.