Antalyaspor 21 yıl sonra Avrupa kupalarına katılmak, Beşiktaş sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor! İki takım kozlarını İzmir'de paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Türkiye Kupası'nda final keyfi Misli.com'da bir başka!

Süper Lig'de bir ara 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Antalyaspor, son 12 maçta ise sadece 2 kere kazanabildi ve sezonu formsuz kapattı. Ersun Yanal'ın ekibi Türkiye Kupası'na 4. turdan itibaren iştirak etmişti ve finale çıkana kadar oynadığı 5 maçı da gol yemeden kazanmasını bilmişti. Çeyrek finalde Sivasspor, yarı finalde Alanyaspor'u kupa dışına itmişlerdi. Kırmızı beyazlıların İzmir kafilesinde Serdar Gürler dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Son lig maçında dinlendirilen Amilton (38 maç - 5 gol 5 asist) ve Fredy (37 maç - 10 gol 7 asist), Beşiktaş karşısında en önemli iki koz olacak. Sağ taraftaki gençler, Bünyamin Balcı (sağ bek) ve Gködeniz Bayrakdar'ın (sağ açık) enerjilerine dikkat...

Galatasaray ve Fatih Karagümrük yenilgileri sonrası şampiyonluğu son haftaya bırakan Beşiktaş, Göztepe karşısında hata yapmadı ve Süper Lig'de 16. şampiyonluğunu kazandı. Siyah beyazlılarda yeni hedef, İzmir'de oynanacak Türkiye Kupası finalini de kazanıp sezonu çifte kupayla kapatmak. Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Ajdin Hasic sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor karşısında kesin olarak forma giyemeyecek. Son yapılan antrenmana kasığındaki ağrı nedeniyle Welinton katılmadı, Rachid Ghezzal ise ayağındaki şişlik nedeniyle dinlendirildi. İki oyuncunun durumları maç saati netleşecek. Oynamaları şüpheli... TD Sergen Yalçın'ın savunmada Vida'nın yanında Francisco Montero'yo görev vermesi, hücum kanatlarında "Gökhan Töre & N'Koudou" ile mücadeleye başlaması bekleniyor. Sözleşme uzatmaya sıcak bakan kaptan Atiba Hutchinson'ın orta alandaki yardımcıları Josef de Souza ve Necip Uysal olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor son 7 maçını kazanamadı. (2 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- Beşiktaş'ın son 6 maçının 5'i "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 7 resmi maçta "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası final karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %63'lük kesim Süper Lig'de de şampiyon olan siyah-beyazlı ekipten çifte zafer bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.