Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Antalyaspor, son dakikalarını 10 kişi oynadığı maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 90 dakikanın ardından Akdeniz ekibinin eski başkanı Ali Şafak Öztürk'ten kişisel sosyal medya hesabından olay bir paylaşım geldi. Maçın hakemi Alper Ulusoy ve VAR hakemi Ümit Öztürk’e yüklenen Öztürk, Beşiktaş ile ilgili de flaş ifadeler kullandı.

Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı paylaşım şu şekilde:

''Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk’ün düdükleri asılmalıdır! Veysel’e verilen ikinci sarı ve Josef’in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor! Ayrıca 10 kişi kalan Antalyaspor takımından hakem desteğiyle 1 puan almayı başaran Beşiktaş camiasını gönülden kutluyorum! Biz Antalyaspor olarak savunma futbolu ile aldığımız şerefli 1 puanı, hakem desteğiyle alacağımız 3 puana her zaman tercih ederiz!''







