"BU YIL HEDEFİMİZ LİGİ İLK 5'TE BİTİRMEK"

Hedeflerinin Avrupa olduğunu Söyleyen Başkan, "Antalyaspor'umuz şu an da iyi gidiyor. Takımda bir aile ortamı var. Bize ilk yarıda düşecek takım gözüyle bakılırken şu an da bizim Avrupa hedefimiz var. Bu yıl hedefimiz ligi ilk 5'te bitirmek. Son 8 maç kaldı, İnşallah üst üste kazanarak Avrupa hedefimiz olduğunu göstermek istiyoruz. Nuri hocamızın önderliğinde her yıl yukarıya oynayan, iyi takım olma bilinciyle devam etmek istiyoruz. Nuri hocamız bizim takımımızın içerisinden çıktı, onun insanlığına ayrı bir parantez açmak istiyorum takımda bir bütünlük oluşturdu. Genç ve tecrübeli oyuncularla harmanladı. Bir Aile ortamında ailenin babası gibi devam ediyor bu da başarımıza yansıdı. Zaten transfer döneminde doğru transferler yaptığımızı düşünüyorum (Ferrnando, Ndao, Luiz Adriano) hepsi nokta transferler diyebiliriz. Zaten ikinci yarı nasıl transfer yapmak istiyorsunuz deseler böyle transferler yapmak isterdik. Kulübümüz şu an hem mali açıdan hem başarı olarak iyi yolda gidiyor. Hedefimiz her yıl üst sıralara oynayan ve var bir hayalimiz diyerek çıktığımız bu yolda Avrupa'ya gitmek istiyoruz" diye konuştu.

"TÜM YAŞ KATEGORİLERİNDE MİLLİ TAKIMA 14 OYUNCU VERMİŞ BİR TAKIMIZ"

Milli takıma çok fazla oyuncu veren Bir kulüp olduklarını söyleyen Başkan, ''Biz Alt yaş kategorilerde milli takıma 14 oyuncu vermiş bir takımız. Bu gerçekten yüksek seviye ve iyi bir rakam. Bu oyuncuların gelişimi çok önemli. Doğukan bu sene Nuri hoca ile birlikte gerçekten kendini buldu zaten performansı ortada, istekli. Ağabey-kardeş ilişkimiz var. Milli takıma gitti bu bizi çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Milli takımımız keşke Portekiz'i geçseydi ve Katar'da olsaydık diyoruz ama her şeyde vardır bir nasip bu konuda çok üzgünüz ama inşallah yeni bir jenerasyonla birlikte daha iyi yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.

"DOĞUKAN İÇİN İTALYA VE İSPANYA'DAN GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ KULÜPLER VAR"

Takımın önemli isimleri Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar'ın transfer durumları hakkında da Başkan, "Gökdeniz ve Bünyamin var, onlar da Ümit Milli Takım 'ın bel kemiği gibi her maçta oynayan vazgeçilmez isimlerden oldular. Şu an da gelen resmi bir teklif yok. Ama Doğukan'ı izlemeye gelen kulüpler var. Özellikle İspanya ve İtalya'dan bizzat telefonda görüştüğüm kulüpler var. Gökdeniz ve Bünyamin'i de sürekli izlemeye geliyorlar. Gökdeniz için Fransa ve Almanya diyebilirim. Doğukan içinse özellikle İspanya'dan birkaç tane kulüp var. Kendilerini nasıl iyi hissedeceklerse, takımımıza nasıl katkı sağlayacaklarsa öyle yola devam etmek en iyisi olacaktır. Tabii buna yönetimimiz, başkanımız, Nuri hocamız karar verir. Çünkü Nuri hocamızı biz futbolun başına getirdik U13 takımıyla bile antrenmana çıkıyor, U14, U11 hepsini takip ediyor, oyuncuları izliyor. Çünkü biz futbolu ona emanet ettik" açıklamasında bulundu.

"SENEYE DAHA İYİ BİR TAKIMLA, DAHA İYİ YERLERE GELMEK İSTİYORUZ"

Gelecek sezon daha üst sırlarda kendilerine yer bulacaklarına inandıklarını söyleyen Başkan, ''Nuri hocadan transfer listesi almadık. Tabii ki başkanımız Nuri hoca ve scouting ekibimiz sürekli toplantı yapıyor. Şu an biriyle görüşüyoruz diyemem, önümüzde 8 maç var bu 8 maçtan sonra bazı şeyler şekillenecek. Önemli olan bizim için ikinci yarıda iyi puanlar almaktı. Son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var ve 2 gol yemişiz, bu 2 golden sadece 1 tanesi penaltıdan. Hayırlısı inşallah seneye daha iyi bir takımla daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

DHA