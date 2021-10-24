Süper Lig 'de Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun başında olduğu Başakşehir 10. hafta maçında 3 puan mücadelesi verecek. Antalyaspor Nuri Şahin yönetiminde ilk galibiyetini arayacak. Başakşehir ise deplasmanda kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Antalyaspor - Başakşehir ilk 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Kudriashov, Fredy, Crivelli, Amilton, Bünyamin, Hakan, Veysel

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka

Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş ’ı mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Başakşehir 9 puanla, aynı puana sahip Antalyaspor’un averajla önünde 15. sırada yer alıyor.

Başakşehir’de sakatlığı geçen Ömer Ali Şahiner’in de maç kadrosunda olması bekleniyor.