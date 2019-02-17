Antalyaspor - Başakşehir (CANLI)

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor’a konuk oluyor. Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor’un 29 puanı bulunuyor. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadelen beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

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Maç başladı...





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Antalyaspor - Başakşehir ilk 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Salih, Diego, Chico, Hakan Özmert, Charles, Fredy, Amilton, Doğukan, Mevlüt

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Kudryashov, İrfan, Emre, Arda, Visca, Mossoro, Robinho

Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor’un 29 puanı bulunuyor.



