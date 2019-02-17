Antalyaspor - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'a konuk oluyor. Başakşehir rakipleri ile arasındaki puan farkını korumak için kazanmak istiyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

17 Şubat 2019, Pazar 18:25 Son Güncelleme:
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Antalyaspor - Başakşehir (CANLI)

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor’a konuk oluyor. Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor’un 29 puanı bulunuyor. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadelen beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

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Maç başladı...


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Antalyaspor - Başakşehir ilk 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Salih, Diego, Chico, Hakan Özmert, Charles, Fredy, Amilton, Doğukan, Mevlüt

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Kudryashov, İrfan, Emre, Arda, Visca, Mossoro, Robinho

Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor’un 29 puanı bulunuyor.


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