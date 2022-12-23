Dünya Kupası arası sona erdi, Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Antalyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. 6 maçtır kazanamamasının ardından sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük'ü devirerek 3 maçlık seri yakalayan Nuri Şahin'li Antalyaspor, 16 puanla 11. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi, kaldığı yerden devam edip çıkışını sürdürmek istiyor. 4 maçtır kaybetmeyen, Hatayspor galibiyetinin ardından Kasımpaşa ve Trabzonspor 'la 1-1 berabere kalan Ömer Erdoğan'lı Ankaragücü, 13 puanla 16. basamakta. Başkent temsilcisi, deplasmanda 3 puanı kapıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak Antalyaspor-Ankaragücü maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor-Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Fredy, Fernando, Gökdeniz, Larsson, Adriano, Wright

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Zahid, Beridze, Emre, Sowe