Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Antalyaspor ile Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak. Araya 3 maçlık galibiyet serisi ile giren Akdeniz ekibi, kaldığı yerden devam etmek istiyor. Başkent temsilcisi ise 2 maçlık 3 puan hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Dünya Kupası arası sona erdi, Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Antalyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. 6 maçtır kazanamamasının ardından sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük'ü devirerek 3 maçlık seri yakalayan Nuri Şahin'li Antalyaspor, 16 puanla 11. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi, kaldığı yerden devam edip çıkışını sürdürmek istiyor. 4 maçtır kaybetmeyen, Hatayspor galibiyetinin ardından Kasımpaşa ve Trabzonspor 'la 1-1 berabere kalan Ömer Erdoğan'lı Ankaragücü, 13 puanla 16. basamakta. Başkent temsilcisi, deplasmanda 3 puanı kapıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Corendon Airlines Park'ta oynanacak Antalyaspor-Ankaragücü maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Antalyaspor-Ankaragücü muhtemel 11'ler:
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Fredy, Fernando, Gökdeniz, Larsson, Adriano, Wright
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Zahid, Beridze, Emre, Sowe