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Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Antalyaspor ile Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak. Araya 3 maçlık galibiyet serisi ile giren Akdeniz ekibi, kaldığı yerden devam etmek istiyor. Başkent temsilcisi ise 2 maçlık 3 puan hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.

23 Aralık 2022, Cuma 01:54 Son Güncelleme:
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Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Dünya Kupası arası sona erdi, Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Antalyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. 6 maçtır kazanamamasının ardından sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük'ü devirerek 3 maçlık seri yakalayan Nuri Şahin'li Antalyaspor, 16 puanla 11. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi, kaldığı yerden devam edip çıkışını sürdürmek istiyor. 4 maçtır kaybetmeyen, Hatayspor galibiyetinin ardından Kasımpaşa ve Trabzonspor 'la 1-1 berabere kalan Ömer Erdoğan'lı Ankaragücü, 13 puanla 16. basamakta. Başkent temsilcisi, deplasmanda 3 puanı kapıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak Antalyaspor-Ankaragücü maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor-Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Fredy, Fernando, Gökdeniz, Larsson, Adriano, Wright

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Zahid, Beridze, Emre, Sowe

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