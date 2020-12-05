Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Sezona iki galibiyet ve bir beraberlikle iyi başlayan ancak sonrasında çıktığı yedi maçta galibiyet alamayan Antalyaspor, ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ile karşılaşacak. Ev sahibi takım Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Ankaragücü'nde ise işlet yolunda gitmiyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan Ankaragücü de deplasmanda galibiyet arayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Antalyaspor: Boffin, Eren, Ersan, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Fredy, Amilton, Omar, Podolski, Jahovic

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Atakan, Orkan, Assane, Alper, Saba, Bolingi

Antalyaspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Ankaragücü ise 8 maçta 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 21. sırada yer alıyor.