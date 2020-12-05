Antalyaspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ersun Yanal yönetiminde çıktığı iki maçta bir puan alabilen Antalyaspor 11. hafta maçında ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Yedi maçtır kazanamayan Antalyaspor rakibini yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Sezona iki galibiyet ve bir beraberlikle iyi başlayan ancak sonrasında çıktığı yedi maçta galibiyet alamayan Antalyaspor, ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ile karşılaşacak. Ev sahibi takım Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Ankaragücü'nde ise işlet yolunda gitmiyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan Ankaragücü de deplasmanda galibiyet arayacak.
Antalyaspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Ankaragücü ise 8 maçta 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 21. sırada yer alıyor.