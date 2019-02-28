Geçen hafta Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Antalyaspor yedi haftalık kazanamama serisini Sivasspor maçında değiştirdikten sonra Ankaragücü'nü de mağlup etmek istiyor. Son 3 haftada 7 puan toplayan Ankaragücü ise çıkışını Antalyaspor deplasmanında sürdürme amacında.

Antalyaspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Ankaragücü muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Salih, Diego, Nazım, Chico, Serdar, Fredy, Charles, Amilton, Hakan, Doukara

Ankaragücü: Altay - Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke Sedat, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill

Başkentin sarı-lacivertli ekibi 27 puanla 13. sırada yer bulurken, ev sahibi Antalyaspor ise 32 puanla 7. basamakta yer aldı.

MKE Ankaragücü’nde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Antalyaspor'da ise Celutska'nın sakatlığı devam ediyor.