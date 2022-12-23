Antalyaspor-Ankaragücü maçı (CANLI)

Dünya Kupası arası sona erdi, Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Antalyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. 6 maçtır kazanamamasının ardından sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük'ü devirerek 3 maçlık seri yakalayan Nuri Şahin'li Antalyaspor, 16 puanla 11. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi, kaldığı yerden devam edip çıkışını sürdürmek istiyor. 4 maçtır kaybetmeyen, Hatayspor galibiyetinin ardından Kasımpaşa ve Trabzonspor 'la 1-1 berabere kalan Ömer Erdoğan'lı Ankaragücü, 13 puanla 16. basamakta. Başkent temsilcisi, deplasmanda 3 puanı kapıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

MAÇ BAŞLADI!





Antalyaspor-Ankaragücü 11'ler:

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Fernando, Larsson, Ufuk, Ghacha, Luiz Adriano, Haji Wright

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Ali Sowe

Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Corendon Airlines Park'ta oynanan Antalyaspor-Ankaragücü maçını Ali Şansalan yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...