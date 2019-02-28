Antalyaspor - Ankaragücü (CANLI)

Geçen hafta Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış maçında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Antalyaspor yedi haftalık kazanamama serisini Sivasspor maçında değiştirdikten sonra Ankaragücü'nü de mağlup etmek istiyor. Son 3 haftada 7 puan toplayan Ankaragücü ise çıkışını Antalyaspor deplasmanında sürdürme amacında. Saat 20.30’da başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Maç başladı

GOOL | 19. dakikada Antalyaspor, Chico'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

GOOL | 22. dakikada Orgill'in golüyle Ankaragücü, Antalyaspor karşısında skoru 1-1'e getirdi.

GOOL |Dever Orgill 26. dakikada, kendisinin ve takımının 2. golünü atıp Ankaragücü'nü Antalyaspor deplasmanında 2-1 öne geçirdi.

GOOL | 30. dakikada Antalyaspor, Nazım Sangare'nin golüyle eşitliği yakaladı. Nazım Sangare, gol sevinci nedeniyle sarı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

GOOL | Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanında 3-2 öne geçti. Orgill 41 dakikada hat-trick yaptı.

Antalyaspor - Ankaragücü ilk 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Salih, Diego, Chico, Hakan, Charles, Amilton, Fredy, Serdar, Mevlüt

Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Djedje, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill

Başkentin sarı-lacivertli ekibi 27 puanla 13. sırada yer bulurken, ev sahibi Antalyaspor ise 32 puanla 7. basamakta yer aldı.

MKE Ankaragücü’nde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Antalyaspor'da ise Celutska'nın sakatlığı devam ediyor.