Süper Lig 'in 12. haftasında Antalyaspor, Altay'ı konuk edecek. Nuri Şahin yönetimindeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Giresunspor karşısında alan Akdeniz ekibi, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. Üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta evinde Sivasspor 'la berabere kalarak galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Altay ise Antalyaspor deplasmanında çıkış arayacak. Ev sahibinde kart cezalısı Naldo ile sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Andrea Poli, Haji Wright, Enzo Crivelli zorlu maçta görev alamayacak. Konuk ekipte tedavileri süren Naderi, Rodriguez, Eren ve Murat ile U19 Milli Takımı'na giden Kazımcan forma giyemeyecek. Hafif sakatlıklarını atlatan Bamba ve Cebrail kadroda yer alacak.

Antalyaspor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Altay maçını Mert Güzenge yönetecek. Bugün 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor-Altay muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bahadır, Kudryashov, Veysel, Ribeiro, Ufuk, Güray, Bünyamin, Doğukan, Amilton, Gökdeniz

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Thiam, Björkander, Ceyhun, Poko, Pinares, Kappel, Bamba, Rayan