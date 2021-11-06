Antalyaspor - Altay maçı (CANLI)

Süper Lig 'in 12. haftasında Antalyaspor, Altay'ı konuk ediyor. Nuri Şahin yönetimindeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Giresunspor karşısında alan Akdeniz ekibi, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. Üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta evinde Sivasspor 'la berabere kalarak galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Altay ise Antalyaspor deplasmanında çıkış arıyor. Ev sahibinde kart cezalısı Naldo ile sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Andrea Poli, Haji Wright, Enzo Crivelli zorlu maçta görev alamıyorlar. Konuk ekipte tedavileri süren Naderi, Rodriguez, Eren ve Murat ile U19 Milli Takımı'na giden Kazımcan forma giyemiyorlar. Hafif sakatlıklarını atlatan Bamba ve Cebrail ise ilk 11'de yer alıyorlar.

ANTALYASPOR - ALTAY CANLI TAKİP

Lis'ten aynı pozisyonda 3 kurtarış!

2. dakikada Bahadır'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Doğukan, çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalırken ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Lis çıkardı. Dönen topa Mukairu, penaltı noktası üzerinde vururken yine Lis başarılı oldu. Bu kez o kurtarış sonrası ceza sahası dışından Fredy, şansını denerken Lis yine topu çıkarmayı başardı.

8. dakikada Amilton'un sol kanada açtığı topta ceza sahası içinde Güray'ın orta şut karışımı vuruşu kaleci Lis'te kaldı.

9. dakikada Antalyaspor'da sağ kanatta bomboş durumdaki Bünyamin'e sol kanattan şık bir pas gelse de genç oyuncu topu kontrol edemedi.

44. dakikada Veysel'in geri pasında Boffin'in pas denemesi kısa düşerken Pinares'in dar açıdan gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.

Antalyaspor - Altay maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Antalyaspor - Altay ilk 11'ler

Antalyaspor: Ruud Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fredy, Amilton, Doğukan Sinik, Paul Mukairu

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Eren, Nuri, Milosevic, Ersin, Erkan, Ghacha, Gökdeniz, Hakan

Altay: Mateusz Lis, Cebrail Karayel, Khaly Thiam, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Serge Arnaud Aka, Andre Poko, Cesar Pinares, Leandro Kappel, Erhan Çelenk, Daouda Bamba

Yedekler: Cihan, Eric, Thaciano, Ceyhun, Kazımcan, Zeki, Cem, Marco, Deniz, Rayan