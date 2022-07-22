Süper Lig takımlarından Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde günde çift antrenman gerçekleştiriyor. Akdeniz ekibi sabah yapılan antrenmanda iki grup halinde aktivasyon ve yenileme yaparken, fitness salonundaki aktivasyondan sonra havuza inerek sutopu oynadı. Antalyasporlu oyuncular akşamki antrenmanda yeşil zeminde çalışırken, oynanan maçı beyaz yelekli takım kazandı.

ÖMER TOPRAK'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Antalyaspor'da akşam yemeğinin ardından Werder Bremen'den ayrılarak takıma transfer olan Ömer Toprak'ın doğum günü kutlandı. Sinan Gümüş, kesilen pastanın ilk dilimini Ömer Toprak'a yedirdi.

3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Antalyaspor, ilk hazırlık kampında Burdur'da 3 hazırlık maçı yaparken, Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'e 1-0 yenildi. İkinci hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, son hazırlık maçında Bodrumspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Akdeniz ekibi Almanya'da da 3 hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-beyazlılar 23 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Bochum, 26 Temmuz günü saat 14.00'te Paderborn 7 ve 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Antalyaspor, son maçın ardından Almanya kampını tamamlayıp Türkiye'ye dönecek ve sezonun ilk maçı olan Galatasaray hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)