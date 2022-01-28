Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ve Admir Mehmedi'nin ardından 3'üncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı ekip, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Antalyaspor, resmi Twitter hesabından yayımladığı video ile oyuncunun transferini duyurdu. Videoda Ndao, "Geldim geldim Antalyaspor'dayım. Evet çok güzel. Burada insanlar çok cana yakın. Bizi başarıya götürecek şey de bu. Sevinçlerimizi büyütmek için benim de böyle güçlü bir aileye ihtiyacım vardı. İhtiyacım olan bu güzel hisler burada var. Ben Alassane Ndao, geldim hazırım" ifadelerini kullandı.

Ndao, ülkemizde Fatih Karagümrük formasını 62 kez terletirken, 16 gole imza atıp 12 de asiste imza atma başarısı gösterdi. Bu sezonun başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye giden oyuncu, burada 13 lig maçında 1 gol ve 1 asiste imza attı. Kırmızı beyazlıların sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma dahil ettiği Ndao, 28 numaralı formayı giyecek.

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)