Antalyaspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak ikinci takım Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesinin ardından belli olacak. Geçen yıl da bu turda eşleşen iki ekibin kapışmasında Alanya mutlu sona ulaşmıştı. Peki, Antalyaspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Alanyaspor muhtemel 11'ler ve mücadele öncesi detaylar haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Antalya'da yaşanacak. Cumartesi günü ligde karşılaşan Antalyaspor ile Alanyaspor bu kez kupada final biletini alabilmek için mücadele edecek. Ligdeki maç Alanya'da oynanmış, Turuncu-Yeşilli ekip Antalyaspor'u Babacar (pen.), Mustafa Pektemek, Efkan ve Ceyhun'un golleriyle 4-0 yenmişti. Alanya bu skorla Kırmızı- Beyazlılar'ın ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisini de bitirmiş oldu. Antalyaspor rakibinden hem ligdeki mağlubiyetin hem de geçen sezonki yarı finalin rövanşını almak için mücadele edecek.
2019- 2020'de çift ayaklı oynanan yarı finalde karşılaşan iki ekibin mücadelesinden Alanya galip ayrılmış ve final biletini almıştı. Turuncu-Yeşilliler Antalya'da 1-0, sahasında ise 4-0 kazanmıştı. Final öncesi son virajda kapışacak ekiplerden hafta sonu ligde cezaları nedeniyle forma giyemeyen Antalya'da Fredy, Alanya'da ise Berkan takımdaki yerlerini alabilecekler.
Antalyaspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
17 Mart Çarşamba günü Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.
Antalyaspor-Alanyaspor muhtemel 11'ler:
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Hakan, Nuri, Amilton, Sam, Fredy, Gökdeniz
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Salih, Siopis, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar