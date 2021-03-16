Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Antalya'da yaşanacak. Cumartesi günü ligde karşılaşan Antalyaspor ile Alanyaspor bu kez kupada final biletini alabilmek için mücadele edecek. Ligdeki maç Alanya'da oynanmış, Turuncu-Yeşilli ekip Antalyaspor'u Babacar (pen.), Mustafa Pektemek, Efkan ve Ceyhun'un golleriyle 4-0 yenmişti. Alanya bu skorla Kırmızı- Beyazlılar'ın ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisini de bitirmiş oldu. Antalyaspor rakibinden hem ligdeki mağlubiyetin hem de geçen sezonki yarı finalin rövanşını almak için mücadele edecek.

2019- 2020'de çift ayaklı oynanan yarı finalde karşılaşan iki ekibin mücadelesinden Alanya galip ayrılmış ve final biletini almıştı. Turuncu-Yeşilliler Antalya'da 1-0, sahasında ise 4-0 kazanmıştı. Final öncesi son virajda kapışacak ekiplerden hafta sonu ligde cezaları nedeniyle forma giyemeyen Antalya'da Fredy, Alanya'da ise Berkan takımdaki yerlerini alabilecekler.

Antalyaspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Mart Çarşamba günü Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Antalyaspor-Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Hakan, Nuri, Amilton, Sam, Fredy, Gökdeniz

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Salih, Siopis, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar