Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor birbirlerine 6. kez rakip olacak. Kırmızı-beyazlıların rakibi karşısında 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda ilk kez Süper Lig’e yükselen Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig’de daha önce beş kez rakip oldu. Bu maçlarda Antalyaspor 3, Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet aldı. 5 karşılaşmada Antalyaspor’un 9 golüne, Aytemiz Alanyaspor 7 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Antalyaspor deplasmanda 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Antalyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Karşılaşma, yarın saat 19.00’da Antalya Stadı’nda oynanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Diego, Charles, Chico, Fredy, Doğukan, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton

Alanyaspor: Haydar- Baiano, Welinton, Tzavellas, N’Sakala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan, Villafanez, Sural, Cisse

Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Tarık Çamdal ve Salih Dursun maçta forma giyemeyecek. Alanyaspor ise Obi, Fernandes ve Mbilla zorlu maçta takımını yalnız bırakacak isimler.

İki takım arasındaki hazırlık maçlarının birisi berabere biterken, bir maçtan ise Aytemiz Alanyaspor galibiyetle ayrıldı. Aynı kentin iki takımı üç kez de PTT 1. Lig’de karşı karşıya geldi. 1. Lig’deki maçların ikisi berabere tamamlanırken, bir mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor kazandı.

Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor 34 puanla 8., Antalyaspor ise 32 puanla 10. sırada yer alıyor.



