Antalyaspor - Alanyaspor maç sonucu: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Antalya derbisinde Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. Geçen hafta, MS (Multiple Skleroz) hastalığından annesini kaybeden Serdar Özkan için maç öncesinde skorbord üzerinde 'Acın acımızdır, başın sağ olsun Serdar Özkan' yazısı yer aldı. Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında gerçekleşen terör saldırısı ve Serdar Özkan'ın annesinin vefatı nedeniyle maçta müzik çalınmadı. İki takım futbolcuları sahaya üzerinde 'Dirilişten Kurtuluş'a Bir Duruştur Çanakkale' yazılı pankartla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

9'uncu dakikada Chico'nun ceza yayı üzerinden sert şutu defansın müdahalesi ile kalecinin sağından kornere gitti.

26'ncı dakikada Antalyaspor rakip ceza alanı dışı sağ çaprazından serbest atış kazandı. Topun başına geçen Hakan Özmert'in sert şutu kaleci Haydar'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

Golden sonra Antalyasporlu futbolcular saha kenarına giderek, annesi vefat eden Serdar Özkan'ın 21 numaralı formasını tutarak, golü acılı futbolcuya armağan etti. Bu arada, teknik direktör Bülent Korkmaz sevinç sırasında futbolcularını rakip yarı sahası dışına çıkmamaları yönünde uyarması dikkat çekti.

32'nci dakikada atılan uzun pasla topla buluşan Doukara, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert şut kalecinin sağından yan direğe çarparak ağlara gitti: 2-0. Bu gol sonrasında da Doukara, saha kenarına giderek Serdar Özkan'ın 21 numaralı formasını alıp, maçı canlı yayınlayan televizyon kanalının kamerasına gösterdi.

İlk yarı Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

48'inci dakikada defansın uzaklaştıramadığı topu alan Amilton kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecinin ayaklarının arasından ağlarla buluştu: 3-0. Diğer gollerde olduğu gibi bu gol sonrasında da tribünlerden 'Teşekkürler Serdar Özkan' anonsu yapıldı.

57'nci dakikada Ozan Tufan ile Amilton arasında yaşanan gerginliğe müdahil olan Sergen Yalçın, hakem tarafından tribüne gönderildi.

60'ıncı dakikada kale önünde topu bulan Cisse'nin şutu kaleci Boffin'den geri döndü. Dönen topu Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.

77'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Baiano tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

90+4'üncü dakikada Cisse'nin ağlara giden golünü hakem Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem'in (VAR) ofsayt uyarısı ile iptal etti.

Maçı Antalyaspor 3-0 kazandı.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Erdem Bayık (xxx), Hakan Yemişken (xxx)

ANTALYASPOR: Boffin (xxx) - Nazım Sangare (xxx), Celustka (xxx), Diego Angelo (xxx), Cissokho (xxx), Charles (xx) (Dk. 88 Zeki Yıldırım), Chico (xxx), Fredy (xx) (Dk. 85 Doğukan), Hakan Özmert (xxx), Amilton (xxx) (Dk. 78 Drole x), Doukara (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xx) - Baiano (xx), Welinton (xx), Tzavellas (xx), Nsakala (xx), Ozan Tufan (xx) (Dk. 80 Josef x), Ceyhun Gülselam (xx), Sackey (xx) (Dk. 46 Vıllafanez x), Efecan Karaca (xx), Djalma Campos (xx), Cisse (xx)

GOLLER: Dk. 26 Hakan Özmert, Dk. 32 Doukara, Dk. 48 Amilton (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Hakan Özmert, Amilton, Chico (Antalyaspor) - Ozan Tufan, Baiano (Aytemiz Alanyaspor)