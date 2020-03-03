Antalyaspor, Alanyaspor ile oynayacağı kupa maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kırmızı-beyazlılar taktik çalıştı.
Antrenman öncesi 23 yaşına giren futbolcu Harun Alpsoy’un doğum günü sahada kutlandı. Kutlamaya, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile asbaşkan Berkay Bahar da katıldı.
Fraport TAV Antalyaspor, idmanın ardından kampa girdi. Antalya Stadı’nda yarın saat 20.30’da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetecek.