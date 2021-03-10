Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray 'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor'u kupa dışına gönderen Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde futbolseverlere Antalya derbisi heyecanı yaşatacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Adanaspor'u, son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyen Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finalde Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükselen taraf oldu. İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan Aytemiz Alanyaspor, ligdeki başarılı performansının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda kulüp tarihinde geçen sezon ilk kez final oynama başarısı gösterdi.

GEÇEN SEZONUN AYNISI

Kupada 4. turda Pendikspor'u, 5. turda Beypiliç Boluspor'u, son 16 turunda Bursaspor'u eleyen Fraport TAV Antalyaspor ise çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor ile eşleşti. Çeyrek finalde Sivas deplasmanda rakibini 1-0 yenen kırmızı beyazlılar, adını yarı finale yazdırdı. Aytemiz Alanyaspor da Fraport TAV Antalyaspor da geçen sezon çeyrek finalde aynı rakipleri eleyip, yarı finalde yine karşılaştı. Geçen sezonun yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u eleyen Aytemiz Alanyaspor, tarihindeki ilk kupa finalinde Trabzonspor 'a mağlup oldu.

KUPANIN PROVASI ALANYA'DA

Spor Toto Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ikinci defa karşı karşıya gelecek. Karşılaşma sonunda Antalya ekiplerinden biri, finale adını yazdıracak. İki takım arasında Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Aytemiz Alanyaspor'un 6, Fraport TAV Antalyaspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. İki karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor kupa yarı finali öncesinde, Süper Lig'in 30'uncu haftasında, 13 Mart'ta Alanya'da karşılaşacak.

YILMAZ: KULÜBÜMÜZE KUPAYI GETİRMEK İSTİYORUZ

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, geçen sezon oynanan yarı final karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'un finale yükselen taraf olduğunu hatırlattı. Yılmaz, "Aslında dejavu yaşanıyor. Geçen sene de yarı finalde Alanyaspor ile oynamıştık. Bu sene o dejavu yaşanmaz. Biz öncelikle finale çıkmak istiyoruz. Antalyalıların beklentisi bu. Benim de Antalyaspor başkanı olarak beklentim bu. Finalde de şehrimize, kulübümüze kupayı getirmek istiyoruz. Antalya şehrinin bu kupaya çok ihtiyacı var" dedi.

MAÇ 17 MART'TA OYNANACAK

Aynı kentin iki takımının yarı finalde karşılaşması futbolseverleri de heyecanlandırdı. İki kardeş kulübün derbi olarak adlandırdığı karşılaşma için kentin bazı yerlerine Antalyaspor bayrakları asıldı. Alanya'yı da kent merkezinde olduğu gibi heyecan sardı. Alanyasporlu futbolseverler de 17 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve kaybedenin eleneceği karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

'ALANYA'YA KUPA YAKIŞIR'

Alanyaspor taraftarı Onur Ekici (41), bu sene daha tecrübeli olduklarını ve kupanın Alanya'ya gelmesini istediklerini söyledi. Ekici, "Geçen tur Galatasaray'ı eledik, bu turda rakibimiz Antalyaspor. O da bizim takımımız. Geçen sene de Antalya ile kupada eşleşmiştik, turu geçmiştik. Bu sene yine şans, Antalya ile eşleştik. Ben inanıyorum ki bu iki Akdeniz temsilcisinden final oynayan takım Alanya olacak. Biz takımımıza güveniyoruz. Geçen sene geçtiğimiz gibi Antalyaspor'u bu turda eleyip finale gideceğimize inanıyoruz. Finalde geçen sene şansız şekilde Trabzon'a elendik ama bu sene biraz daha tecrübeliyiz. Alanya'ya kupa yakışır. Alanya'ya bu kupanın gelmesini istiyoruz. Biz bu kupayı hak ediyoruz. İnşallah bu sene Türkiye Kupası Alanya'ya gelecek. Akdeniz'e gelecek" dedi.

'MAÇLARI ÇOK ÖZLEDİK'

Tribünleri de çok özlediklerini belirten Ekici, "Bazen taraftar grupları olarak takımımızı maça meşalelerle uğurluyoruz ya da yendiğimizde meşalelerle tesislere geri götürüyoruz. Ama gerçekten maçları çok özledik. Eminim futbolcular da bizi çok özledi. Tek hayalimiz artık maçların açılması. Kademeli de olsa artık maçlara girmek istiyoruz, çok özledik" diye konuştu.

'PANDEMİYLE FUTBOL FARKLI BİR SEYRE GİDİYOR'

Alanyaspor'un en ateşli taraftarlarından olan ve Alanya'da gür sesi, tribünden takımı tezahüratlarla ateşlemesiyle bilinen Turgay Meşe, "Pandemi dönemiyle beraber Türkiye'de futbol farklı bir seyre gidiyor. Biz de elimizden geldiği kadar takımımızı dışarıdan takip edip destekliyoruz. Gönül ister ki tribündeki yerimizi alıp takımımızı oradan desteklemek ama ne yazık ki şu anda pandemi sürecinden dolayı bu şekilde seyretmemiz gerekiyor takımımızı" şeklinde konuştu.

'İNŞALLAH HEM KUPAYI ALIR, HEM DE AVRUPA'YA GİDERİZ'

Kupayı Alanyaspor'un kazanmasını istediğini belirten Meşe, şunları söyledi:

"Alanyaspor son dönemlerde farklı bir konuma, farklı bir boyuta gelerek, farklı bir güzelliği Türkiye'ye yansıttı. Bu da bizi gerçekten sevindiriyor. Alanyaspor şu anda kupaya oynuyor. Sezondaki hedefimiz kupayı almak. İnşallah da alırız. Yarı finalde Antalyaspor ile karşılaşacağız o da güzel bir sevinç. Bir şehrin iki güzide takımı başarılı bir futbol sergilenir inşallah. Kazanan inşallah iyi oynayan ve Alanya olur. Alanyaspor'umuz çok güzel, modern bir futbol oynuyor. İnşallah bu sezon hem kupayı alır hem Avrupa'ya gideriz."

'İNŞALLAH KISA SÜREDE BU ÖZLEM BİTER'

Koronavirüs salgını nedeniyle maçların uzun süredir seyircisiz oynanmasından dolayı oldukça mutsuz olduklarını ve tribünleri çok özlediklerini de ifade eden Meşe, şöyle konuştu:

"Futbol şöyle bir şey, yöneticisiyle, topçusuyla, malzemecisiyle, tribündeki seyircisiyle beraber bir halka olduğunu düşünüyorum. Bu futbolcu arkadaşlarımızla, yönetimle ya da bu camiada olan insanlarla konuşuyoruz futbolseverlerle beraber, bir eksikliğin olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu pandemi en kısa sürede biter, bu özlem de biter. Bu pandemi de bitmezse artık farklı bir spor dalı mı severiz, farklı bir sporla mı ilgileniriz bilmiyorum ama gerçekten çok özledik. Tabii önce sağlık olsun. Arkadaşlarımızı biz destekliyoruz, sıralamalarda yukarıdalar. Kupada başarılar. Yeri ve zamanı geldiği zaman biz de tribündeki yerimizi alırız, inşallah güzel günler kısa zamanda diyelim."

ALANYA 6, ANTALYA 5 DEFA KAZANDI

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar, sezonları ve sonuçları şöyle:

1992-1993 Türkiye Kupası (Birinci Tur) Antalyaspor-Alanyaspor: 2-3 (penaltılarla)

2014-2015 1. Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-4

2014-2015 1. Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

2016-2017 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 2-1

2016-2017 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 2-1

2017-2018 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-1

2017-2018 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 3-2

2018-2019 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-1

2018-2019 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-0

2019-2020 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası (Yarı Final İlk Maç): Antalyaspor- Alanyaspor: 0-1

2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası (Yarı Final İkinci Maç): Alanyaspor- Antalyaspor: 4-0

2019-2020 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 1-0

2020-2021 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-2

Tolga YILDIRIM- Burcu MUTLU/ANTALYA, (DHA)