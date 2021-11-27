Antalyaspor - Alanyaspor canlı

Süper Lig2in 14. haftasında Antalyaspor ve Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Antalyaspor, sezonun ilk 10 haftasında aynı sayıda galibiyet alabilmişti. Evinde oynadığı son karşılaşmada Altay'ı mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk kez üst üste iki iç saha galibiyeti almak için sahaya çıkıyor.

MAÇ BAŞLADI!

Antalyaspor - Alanyaspor maçı öncesi her iki takım futbolcuları karşılaşmaya, "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" pankartıyla çıktı.

9. dakikada Doğukan Sinik’in sol kanattan ceza alanına içine girip yaptığı ortada kaleciyi geçen topu kimse dokunamadı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Davidson’un ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada Antalyaspor, Bünyamin Balcı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Poli’nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Bünyamin Balcı’nın şutu kalecinin sağından ağlarla buluştu

İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Alanyaspor'da Tayfur Bingöl, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

68. dakikada Antalyaspor, Mukairu'nun attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.





Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Naldo, Mukairu, Poli, Doğukan, Amilton, Fredy

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Candeias, Emre, Davidson Babacar