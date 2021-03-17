Antalyaspor-Alanyaspor Canlı
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesinin ardından belli oluyor. Geçen yıl da bu turda eşleşen iki ekibin kapışmasında Alanyaspor başarılı olmuştu. Bu sezon rakibine karşı mağlubiyet almayan ve her iki maçta da gol yemeden karşılaşmayı tamamlayan Alanyaspor, kupa yarı finalinde de rakibini yenerek adını finale yazdırmak istiyor. Antalyaspor ise rakibini yenerek hem 21 yıl sonra finale yükselmek hem de ligin rövanşını almanın peşinde olacak. Antalyaspor-Alanyaspor maçı canlı anlatımı ve detayları haberimizde...İlk golü Podolski kaydetti
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Antalya'da yaşanıyor. Cumartesi günü ligde karşılaşan Antalyaspor ile Alanyaspor , bu kez kupada final biletini alabilmek için mücadele ediyor. Ligdeki maç Alanya'da oynanmış, Turuncu-Yeşilli ekip Antalyaspor'u Babacar (pen.), Mustafa Pektemek, Efkan ve Ceyhun'un golleriyle 4-0 yenmişti. Alanya bu skorla Kırmızı- Beyazlılar'ın ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisini de bitirmiş oldu. Antalyaspor rakibinden hem ligdeki mağlubiyetin hem de geçen sezonki yarı finalin rövanşını almak için sahada.
2019- 2020'de çift ayaklı oynanan yarı finalde karşılaşan iki ekibin mücadelesinden Alanya galip ayrılmış ve final biletini almıştı. Turuncu-Yeşilliler Antalya'da 1-0, sahasında ise 4-0 kazanmıştı.
Tek maç üzerinden oynanacak turda kazanan takım finalde Beşiktaş 'ın rakibi olacak.
Antalyaspor-Alanyaspor ilk 11'ler belli oldu!
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Tayfur, Davidson, Mustafa Pektemek
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Antalyaspor'da hedef: 21 yıl sonra final
Kulübün 55 yıllık tarihinde yalnızca 1 kez Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başaran Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde karşılaşacağı bir başka Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek 21 yıl sonra yeniden final görmeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlılar tarihinde ilk ve tek Türkiye Kupası finalini 1999-2000 sezonunda Galatasaray 'a karşı oynamıştı. Antalyaspor normal süresi 2-2 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine 5-3 kaybetmişti. Antalyaspor, geçen sezon da yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşmış, ilk maçı 1-0, ikinci maçı da 4-0 kaybederek final şansını yitirmişti.
Alanyaspor, bir ilke daha imza atmak istiyor
Ligde rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Aytemiz Alanyaspor, kupada da rakibini geçerek finale çıkmak ve finalde kupayı Alanya'ya getirmek istiyor. Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut ile finale kadar gelen turuncu yeşilli takım bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan ile yine aynı başarılı grafiği yakaladı ve hem ligde hem kupada iyi sonuçlar elde ediyor. Atan'ın öğrencileri geçen sezon şansız şekilde kaybettikleri kupayı Alanya'ya getirerek kulüp tarihinde bir ilke daha imza atmak istiyor.