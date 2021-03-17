Antalyaspor-Alanyaspor Canlı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Antalya'da yaşanıyor. Cumartesi günü ligde karşılaşan Antalyaspor ile Alanyaspor , bu kez kupada final biletini alabilmek için mücadele ediyor. Ligdeki maç Alanya'da oynanmış, Turuncu-Yeşilli ekip Antalyaspor'u Babacar (pen.), Mustafa Pektemek, Efkan ve Ceyhun'un golleriyle 4-0 yenmişti. Alanya bu skorla Kırmızı- Beyazlılar'ın ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisini de bitirmiş oldu. Antalyaspor rakibinden hem ligdeki mağlubiyetin hem de geçen sezonki yarı finalin rövanşını almak için sahada.

2019- 2020'de çift ayaklı oynanan yarı finalde karşılaşan iki ekibin mücadelesinden Alanya galip ayrılmış ve final biletini almıştı. Turuncu-Yeşilliler Antalya'da 1-0, sahasında ise 4-0 kazanmıştı.

Tek maç üzerinden oynanacak turda kazanan takım finalde Beşiktaş 'ın rakibi olacak.





Antalyaspor-Alanyaspor ilk 11'ler belli oldu!

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Tayfur, Davidson, Mustafa Pektemek





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Antalyaspor'da hedef: 21 yıl sonra final

Kulübün 55 yıllık tarihinde yalnızca 1 kez Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başaran Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde karşılaşacağı bir başka Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek 21 yıl sonra yeniden final görmeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlılar tarihinde ilk ve tek Türkiye Kupası finalini 1999-2000 sezonunda Galatasaray 'a karşı oynamıştı. Antalyaspor normal süresi 2-2 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine 5-3 kaybetmişti. Antalyaspor, geçen sezon da yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşmış, ilk maçı 1-0, ikinci maçı da 4-0 kaybederek final şansını yitirmişti.

Alanyaspor, bir ilke daha imza atmak istiyor

Ligde rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Aytemiz Alanyaspor, kupada da rakibini geçerek finale çıkmak ve finalde kupayı Alanya'ya getirmek istiyor. Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut ile finale kadar gelen turuncu yeşilli takım bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan ile yine aynı başarılı grafiği yakaladı ve hem ligde hem kupada iyi sonuçlar elde ediyor. Atan'ın öğrencileri geçen sezon şansız şekilde kaybettikleri kupayı Alanya'ya getirerek kulüp tarihinde bir ilke daha imza atmak istiyor.