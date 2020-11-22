Antalyaspor - Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig 'de 9. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligin lideri Alanyaspor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor yeni teknik direktörüyle 3 puan almak istiyor. Alanyaspor ise liderliğini sürdürmek için galibiyet arıyor.

4. dakikada Davidson’un rakip cezasına girmeden çektiği şut, kaleci Ferhat Kaplan’ın kucağında kaldı.

24. dakikada Antalyaspor'da Naldo sarı kart gördü.

33. dakikada Amilton, orta sahadan aldığı topu ceza sahası sol çaprazına kadar sürükledi, ardından yerden pasla buluşturduğu Gökdeniz, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Podolski’ye bıraktı. Podolski’nin şutunda top kalecide kaldı.

34. dakikada sağ kanattan gelişine atakta Podolski’nin topuk pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sidney Sam, kaleyi karşıdan gören yerden sert vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan Salih Uçar ile korner kullandı. Kale önünde kafa vuruşu yapan Caulker’in şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

45. dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya, Antalyasporlu defans oyuncusu Veysel’in, Babacar’a ceza sahası içerisinde faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’ı izlemeye giden Yankaya, penaltıyı iptal ederek hakem atışıyla maçı tekrar başlattı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

55. dakikada Alanyaspor, Salih Uçan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

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Antalyaspor - Alanyaspor 11'leri

Antalyaspor: Ferhat, Naldo, Nuri, Sam, Podolski, Kudriashov, Amilton, Gökdeniz, Mert, Hakan, Veysel

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Salih, Babacar, Bakasetas, Moubandje, Juanfran, Siopis, Tzavellas, Caulker, Davidson

Antalyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...