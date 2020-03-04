Antalyaspor - Alanyaspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından gözler bugün Antalya’ya çevrildi. Antalya’nın Süper Lig’deki iki temsilcisi Antalyaspor ile Alanyaspor bugün yarı final ilk maçında karşılaşıyor. Tamer Tuna’yı takımın başına getirdikten sonra tam 6 maçtır rakiplerine boyun eğmeyen Antalyaspor’a karşı Erol Bulut’la sezonun flaş takımlarından biri haline gelen Alanya kozlarını paylaşıyor.

Kupada Sivasspor’u saf dışı bırakıp yarı final bileti alan Antalyaspor; Galatasaray’ı eleyen Alanyaspor karşısında avantaj elde etmeye çalışacak.

İki takım arasındaki ilk raunt saat 20.30’da Yeni Antalya Stadyumu’nda oynanıyor. Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Sinan Gümüş yok. Hakan Özmert ise Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı karttan ötürü forma giyemiyor. Konuk takımda ise sakatlığı bulunan Djalma’nın dışında eksik bulunmuyor.

Antalyaspor - Alanyaspor ilk 11'ler...

Antalyaspor: Ferhat, Salih, Celustka, Ersan, Eren, Ufuk, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan, Jahovic

Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Salih, Fernandes, Cisse

Antalyaspor'da kritik maç öncesi Sinan Gümüş'ün sakatlığı bulunuyor. Hakan Özmert ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Alanyaspor'da sakatığı süren Djalma dışında eksik bulunmuyor.







