Antalyaspor - Alanyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor birbirlerine 6. kez rakip oluyor. Kırmızı-beyazlıların rakibi karşısında 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda ilk kez Süper Lig’e yükselen Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig’de daha önce beş kez rakip oldu. Bu maçlarda Antalyaspor 3, Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet aldı. 5 karşılaşmada Antalyaspor’un 9 golüne, Aytemiz Alanyaspor 7 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Antalyaspor deplasmanda 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Maçtan dakikalar...

GOOOOOL - Mücadelenin 26. dakikasında Hakan Özmert, sağ çarprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve kaleci Haydar'ı güzel bir vuruşla avlayarak takımını maçta 1-0 öne geçirdi.

GOOOOOL - Maçın 32. dakikasında Antalyaspor'da bu kez sahneye Doukara çıktı. Skoru 2-0'a getirdi.

Antalyaspor - Alanyaspor 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Chico, Cissokho, Celustka, Nazım, Doukara, Hakan, Amilton

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Sackey, Ozan, Efecan, Campos, Cisse

Antalyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele, saat 19.00’da başladı. Zorbay Küçük'ün yönetttiği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlıyor.

Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Tarık Çamdal ve Salih Dursun maçta forma giyemeyecek. Alanyaspor ise Obi, Fernandes ve Mbilla zorlu maçta takımını yalnız bırakacak isimler.

İki takım arasındaki hazırlık maçlarının birisi berabere biterken, bir maçtan ise Aytemiz Alanyaspor galibiyetle ayrıldı. Aynı kentin iki takımı üç kez de PTT 1. Lig’de karşı karşıya geldi. 1. Lig’deki maçların ikisi berabere tamamlanırken, bir mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor kazandı.

Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor 34 puanla 8., Antalyaspor ise 32 puanla 10. sırada yer alıyor.



