Süper Lig 'de Antalyaspor'la Adana Demirspor 3 puan mücadelesi verecek. Antalyaspor sahasında kazanmak istiyor. Son haftaların forma takımı Adana Demirspor da deplasmanda 3 puan arayacak.

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 8. haftada 1 Ekim Cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 8 puanla 13. sırada yer alıyor.

Antalyaspor'da Adana Demirspor mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Harun Alpsoy dışında eksik oyuncu bulunmuyor.