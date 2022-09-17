Süper Lig 'in 7. haftasında Antalyaspor - Adana Demirspor bugün karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını kaybeden Antalyaspor rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Bu sezon sadece Fenerbahçe 'ye kaybeden Adana Demirspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Corendon Airlenes Park Stat'ında yapılacak maç 20.00 başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Adana Demirspor muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veyel, Kudryashov, Güray, Ribeiro, Ufuk, Nakajima, Ndao, Ghacha, Wright

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Abdurrahim, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Emre, Onyekuru, Gulbrandsen