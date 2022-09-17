Antalyaspor - Adana Demirspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'in 7. haftasında Antalyaspor - Adana Demirspor bugün karşı karşıya geldi. Son 3 maçını kaybeden Antalyaspor rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Bu sezon sadece Fenerbahçe 'ye kaybeden Adana Demirspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Maçtan dakikalar

GOL | Adana Demirspor, Belhanda'nın henüz maçın ilk dakikasında kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. Ceza sahası içerisinde Kudryashov'un pasında araya giren Yusuf Sarı pasını Belhanda'ya aktardı. Belhanda penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı.

Antalyaspor 10 kişi

Kırmızı kart | Antalyaspor'da Soner Aydoğdu, Emre Akbaba'ya sert müdahalesi sonrasında 8. dakikada direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk olarak sarı kart gösteren maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR tavsiyesi ile pozisyonu izledi ve kararını değiştirerek kırmızı kart gösterdi.

Gol VAR'dan döndü

27'| Adana Demirspor, Henry Onyekuru ile fileleri havalandırdı. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Corendon Airlenes Park Stat'ında yapılan maç 20.00 başladı. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Adana Demirspor 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriyashov, Güray, Fredy, Soner, Ndao, Luiz Adriano, Ghacha, Haji Wright

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan İnler, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf, Belhanda, Onyekuru