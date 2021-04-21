Antalyaspor, 51 yıldır Hatay deplasmanında galip gelemiyor

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'a karşı 51 yıldır deplasmanda galibiyet alamadı. Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise kariyerinde, Süper Lig'de yer alan takımlar içerisinde bir tek Atakaş Hatayspor karşısında galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda oynadığı maçta Atakaş Hatayaspor'a 3-2 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'da kötü gidişat devam ediyor. Kırmızı beyazlı takım ligde son 5 haftada 4 yenilgi ve 1 galibiyet alabildi. Antalyaspor, ilk kez 51 yıl önce karşılaştığı Atakaş Hatayspor karşısında deplasmanda oynadığı hiçbir maçta üstünlük sağlayamadı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ise kariyeri boyunca, Süper Lig'de yer alan 20 takım içerisinde bir tek Atakaş Hatayspor'a karşı galibiyeti bulunmuyor.

5 MAÇ TEK GALİBİYET

Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı son 5 maçta sadece 3 puan alabildi. Kırmızı beyazlı takım MKE Ankaragücü (1-0), DG Sivasspor (4-2), Ç. Rizespor (3-2) ve Atakaş Hatayspor'a (3-2) kaybederken, sadece Kayserispor (1-0) karşısında galibiyet elde edebildi. Antalyspor, haftayı 42 puanla 12'nci sırada tamamladı. Antalyaspor bu maçlarda 7 gol atma başarısı elde ederken, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

BOUPENDZA 2 MAÇTA 6 GOL

Kırmızı beyazlı takım ligin 36'ncı haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-2 yenilirken, rakip takımın 2 golünü Aaron Boupendza kaydetti. 21 gole ulaşan Gabonlu forvet oyuncusu ligin ilk devresinde oynanan ve 6-0 kazandıkları maçta da Antalyaspor'a 4 gol atma başarısı elde etmişti. Gol krallığında zirvede bulunan oyuncu 2 maçta kırmızı beyazlı takıma 6 gol atarak büyük başarı sağladı.

51 YILDA DEPLASMANDA GALİBİYET ALAMADI

Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor, ilk kez 1970-1971 sezonunda o günkü ismiyle 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta rakip olurken mücadele golsüz berabere sona erdi. 2 takım son oynanan maçla birlikte 14'üncü kez karşılaşırken, Antalyaspor bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Hatay'da oynanan 7 maçta ise kırmızı beyazlı takım galibiyet yüzü göremedi. 7 maçta Fraport TAV Antalyaspor 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Antalyaspor, 1970-1971 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana Atakaş Hatayspor'a karşı deplasmanda galibiyet alamadı.

YANAL'IN HATAYSPOR'A GALİBİYETİ YOK

Fraport TAV Antalyaspor'un deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal'ın ligde yer alan 20 takım içerisinde sadece Atakaş Hatayspor'a karşı galibiyeti bulunmuyor. 59 yaşındaki Yanal, teknik direktör olarak Atakaş Hatayspor'a karşı 2 mücadelede kulübede yer alırken, bunlardan yenilgiyle ayrıldı.

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