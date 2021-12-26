Antalyaspor 5 yıl sonra ilki yaşadı

Nef Stadyum’unda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazanarak 7 maçlık aranın ardından galibiyetle tanıştı. Galatasaray ligdeki son galibiyetini 55 gün önce 31 Ekim’de Gaziantep FK’ya karşı almıştı. Alınan bu galibiyetin ardından Fatih Terim'in Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla mücadele ettiği rakibi Antalyaspor karşısında 15 galibiyet 6 beraberlik aldı.

Antalyaspor dört maçtır sahadan puansız ayrılırken Mayıs-Ekim 2016 arasından (5M) bu yana üst üste 4 dış saha yenilgisi aldı. Antalyaspor konuk olduğu 11 Süper Lig maçında Galatasaray’a karşı 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken, son beş mücadelede rakibine gol atma başarısı gösteremedi.



