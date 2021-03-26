Antalyaspor, 4 eksikle Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana, milli takımlara davet edilen Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Fedor Kudriashov ve Fredy Alfredo katılmadı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü’ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Milli maç nedeniyle lige verilen arada 3 günlük iznin ardından dün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde toplanan kırmızı-beyazlılar, çalışmalarına devam etti.
Akdeniz ekibi, bugün hem salon hem saha antrenmanı yaptı. İdmana, milli takımlara davet edilen Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Fedor Kudriashov ve Fredy Alfredo katılmadı.