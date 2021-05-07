Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a karşı tarihindeki 2'nci galibiyetinin peşinde olacak. Kırmızı beyazlı ekip 53 yıl içerisinde Trabzonspor deplasmanında sadece 1 kez galip gelirken, bu başarıyı da 5 yıl önce gerçekleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin 40'ıncı haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Kırmızı beyazlı takım, hazırlıklarının ardından Trabzon'a özel uçakla gidecek. Akdeniz temsilcisi, tarihinde bordo mavili takıma karşı deplasmanda 2'nci kez 3 puan almayı hedefliyor.

TOPLAMDA 69 MAÇ

Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor toplamda 69 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım arasında oynanan 69 mücadelede Antalyaspor, 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 40 yenilgi elde etti. Süper Lig'de oynanan 49 maçta ise kırmızı beyazlılar, 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 29 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Antalyaspor, Trabzonspor'a karşı deplasmanda oynadığı maçlarda sadece 1 galibiyet elde edebildi. Antalyaspor'un Trabzonspor'a karşı deplasmanda oynadığı 31 mücadelede 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 23 yenilgi aldı. Fraport TAV Antalyaspor, Trabzon'da tek galibiyetini 2016- 2017 yılının 11'inci haftasında Chico'nun attığı golle 1-0 kazanmıştı. Antalyaspor'da şimdiki tek hedef ise rakibine karşı 5 yıl sonra tarihinde 2'nci kez deplasman galibiyeti almak.

ANKARA'DA OYNANAN MAÇ

Akdeniz temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor'u normal şartlar altında 1998- 1999 yılında 3-2 yenmesine rağmen mücadele Trabzonspor'un saha kapatma cezasından dolayı maç başka bir şehirde oynanmıştı. Antalyaspor, rakibine karşı Fazlı Ulusal'ın (2) ve Kamil Çakır'ın golleriyle 3-2 mağlup etmiş, ancak maç bordo mavililerin, ligde oynadığı Galatasaray maçında aldığı 2 maçlık saha kapatma cezasından dolayı karşılaşma Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanmıştı.

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