Antalyaspor 10 farklı takımı mağlup etti

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu 7'nci sırada tamamlayan Antalyaspor, 13 galibiyetin 10'unda farklı rakibe karşı kazandı. Kırmızı beyazlılar, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynadığı iki maçta da galibiyet elde etti.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu 45 puanla 7'nci sırada tamamladı. Kırmızı beyazlılar, 34 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik 15 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 39 gol atan Antalyaspor, kalesinde 55 gol gördü. Antalyaspor evindeki maçlarda 6 galibiyet, 6 mağlubiyet, 5 de beraberlik elde etti. Kırmızı beyazlılar deplasmanda ise 7 galibiyet, 9 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Antalyaspor'da Mevlüt Erdinç 12 golle takımın en golcüsü oldu. Doukara da 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

Antalyaspor 18 takımlı ligde kazandığı 13 maçta, 10 farklı takımı mağlup etti. İki devreli sezonda Beşiktaş, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Bursaspor, Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor'u birer defa yenen Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynadığı iki maçı da kazandı. Kırmızı beyazlılar bu sezon Medipol Başakşehir ile Galatasaray'dan hiç puan alamadı.

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

Antalyaspor'da zor geçen sezonun ardından 7'nci sırada yer almanın buruk sevinci yaşandı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolculara, teknik heyete bu sezon gösterdikleri mücadele ile ortaya koydukları karakter ve özveriden dolayı teşekkür etti.

Futbolcular da sezon sonrası düşüncelerini, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Doğukan Sinik, "Acısıyla tatlısıyla başarılı bir sezonun sonuna geldik. Gönül verdiğim takımın güzel bir sezon geçirmesinde ter döktüğüm için gururluyum. Büyük camiamızı daha güzel günler bekliyor. Bizlere destek olan büyük Antalyaspor taraftarına her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini paylaştı.

Diego ise paylaşımında şunları belirtti:

"Bir sezon daha bitti. Kötü ve güzel günler, yenilgi ve zaferler, üzücü ve mutlu günler. Ama benim için hiçbir şey değişmedi. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim. Her zaman elimden geleni yapmaya çalıştım. Aile, kardeşim takım arkadaşları, taraftar, yönetim, başkan ve teknik heyet, Antalyaspor ailesinin hepsine teşekkürler. Şimdi gelecek sezona daha güçlü şekilde gelme zamanı. 2019-2020 çok yakında. Biz Antalyasporuz."

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